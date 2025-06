chiude lo sportello di carrara

Una notizia che riguarda la comunità di Carrara scuote il settore dell’istruzione: la segreteria dell’ateneo pisano, attiva da oltre dieci anni nel cuore della città, ha chiuso in silenzio. Una decisione che solleva interrogativi e preoccupazioni tra studenti e residenti, lasciando senza risposte molte questioni aperte. Ma qual sarà il futuro di questa importante sede universitaria? Restate con noi per scoprirlo.

"La segreteria dell'ateneo pisano distaccata a Carrara ha chiuso i battenti in silenzio". La segnalazione arriva dalla consigliera d'opposizione Maria Mattei (nella foto), in riferimento agli uffici presenti da oltre dieci anni all'interno di palazzo Saffi, nel centro di Carrara. La segreteria aveva aperto nel 2012, a seguito di un'intesa tra l'Unità operativa diritto allo studio del Settore servizi scolastici di Carrara e l'Università di Pisa. Lo sportello era diventato un punto di riferimento per la gestione della carriera universitaria degli studenti di Carrara, per il pagamento delle tasse universitarie e il rilascio di moduli e certificazioni.