Chiquito dopo Sognano Ballando con le stelle | Sono arrivato in Italia a 7 anni la danza mi ha salvato

Dalla sua storia emerge un esempio di resilienza e passione che ispira: Chiquito, il vincitore di Sognando Ballando con le Stelle e futuro maestro di Rai1, ha trasformato le difficoltà in energia creativa. La danza, per lui, non è solo arte, ma un vero e proprio salvavita. Continua a leggere per scoprire come questa passione lo abbia guidato verso il successo e la realizzazione personale.

Chiquito, vincitore dell'edizione di Sognando Ballando con le stelle e prossimo maestro dello show di Rai1, ha raccontato in un'intervista la sua infanzia piuttosto difficile, vissuta tra Santo Domingo e l'Italia. Poi, il ballerino, ha parlato anche di come la danza lo abbia salvato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

