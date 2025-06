Chieti fondi per la cultura | il Dpcm assegna risorse a tre eccellenze artistiche del territorio teatino

A Chieti, si splende di nuova luce grazie ai fondi destinati alla cultura. Il DPCM recentemente approvato assegna risorse significative a tre eccellenze artistiche del territorio teatino, segnando un passo importante per valorizzare il patrimonio storico e culturale locale. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per rafforzare l’identità e il turismo culturale della città, aprendo nuove prospettive di crescita e valorizzazione. È il momento di guardare al futuro con entusiasmo e orgoglio.

“È stato finalmente adottato il Dpcm che provvede alla ripartizione del fondo previsto dell'articolo 1, comma 898 della Legge di Bilancio per il 2025, destinato all'attuazione di misure in favore degli enti locali per la realizzazione di interventi in vari ambiti fra cui quello storico, culturale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti, fondi per la cultura: il Dpcm assegna risorse a tre eccellenze artistiche del territorio teatino

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chieti, fondi per la cultura: il Dpcm assegna risorse a tre eccellenze artistiche del territorio teatino; Fondi statali per enti locali, stanziamenti per teatro marrucino e musei storici in provincia di chieti nel 2025.

Bagnai: “Approvato il DPCM, arrivano i fondi per il patrimonio culturale teatino” - “Le istituzioni interessate sono il Teatro Marrucino di Chieti, per il finanziamento della stagione ...