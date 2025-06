Chieti celebra la Giornata nazionale dello Sport | il centro storico diventa palestra a cielo aperto

Chieti si prepara a vivere un'esperienza unica: il centro storico si trasforma in una palestra a cielo aperto per celebrare la Giornata Nazionale dello Sport. Presentata questa mattina, l’evento si terrà il 15 giugno, coinvolgendo tutta la provincia e il cuore della città . Organizzata dal Coni Chieti in collaborazione con il Comune, questa iniziativa promette di unire sport, divertimento e comunità , rendendo Chieti protagonista del movimento nazionale. Preparati a scoprire come lo sport possa unire e ispirare!

È stata presentata questa mattina, 11 giugno, la Giornata nazionale dello sport Coni che si svolgerà il 15 giugno in tutto il territorio nazionale e, per la provincia di Chieti, nel capoluogo teatino, organizzata dal Coni Chieti in collaborazione con il Comune di Chieti. Hanno presenziato alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti celebra la Giornata nazionale dello Sport: il centro storico diventa palestra a cielo aperto

