Chieti celebra la Giornata nazionale dello sport il 15 giugno

Il cuore di Chieti batte forte per la Giornata Nazionale dello Sport, il 15 giugno, un evento che unisce tutta Italia sotto il segno del movimento e della salute. La città si trasforma in una vasta palestra a cielo aperto, invitando grandi e piccini a scoprire, provare e vivere il piacere dello sport. Un’occasione imperdibile per riscoprire il valore dell’attività fisica e rafforzare il senso di comunità .

La Giornata Nazionale dello Sport promossa dal Coni si svolgerà il prossimo 15 giugno su tutto il territorio nazionale. Per la provincia di Chieti, l’evento sarà ospitato dal capoluogo teatino. In occasione dell’iniziativa, il centro storico cittadino si trasformerà in una grande palestra. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti celebra la Giornata nazionale dello sport il 15 giugno

In questa notizia si parla di: nazionale - chieti - giornata - sport

Crescono i reati contro le imprese, Chieti sopra la media nazionale - Tra il 2019 e il 2023, la provincia di Chieti ha registrato un preoccupante incremento del 10,9% nei delitti che colpiscono l'attività d'impresa, superando sia la media regionale dell'8,2% che quella nazionale del 10%.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Chieti celebra la Giornata nazionale dello Sport: il centro storico diventa palestra a cielo aperto; Sabato a Chieti la Giornata nazionale dello sport; Chieti, Domenica 15 giugno la Giornata Nazionale dello Sport Coni.

Chieti celebra la Giornata nazionale dello sport il 15 giugno - La Giornata Nazionale dello Sport promossa dal Coni si svolgerà il prossimo 15 giugno su tutto il territorio nazionale.