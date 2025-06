Chiesto il risarcimento per la morte della 14enne Martina Carbonaro | uccisa dove il PNRR doveva garantire sicurezza

La famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne tragicamente uccisa ad Afragola, si prepara a chiedere un risarcimento per la grave perdita. L’avvocato Sergio Pisani denuncia responsabilità non attribuite e denuncia le mancanze di sicurezza nel cantiere, richiamando l’attenzione sul fallimento del PNRR nel garantire tutela e sicurezza. È doveroso fare luce su questa tragedia e assicurare che giustizia venga fatta, affinché simili drammi non si ripetano.

Annuncia una richiesta di risarcimento, l’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ ex fidanzato ad Afragola, in provincia di Napoli. "Ritengo che ci siano delle gravi responsabilità da accertare - sottolinea all’ ANSA il legale -, sicuramente non c'erano adeguate misure di sicurezza nel cantiere dove Martina è stata uccisa, dove Alessio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Chiesto il risarcimento per la morte della 14enne Martina Carbonaro: uccisa dove il PNRR doveva garantire sicurezza

In questa notizia si parla di: uccisa - martina - risarcimento - 14enne

La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

Su questo argomento da altre fonti

Legale Martina, chiedo risarcimento, uccisa in cantiere Pnrr; La famiglia di Martina Carbonaro chiede un risarcimento: Uccisa in un cantiere del Pnrr; «Uccisa in un cantiere Pnrr»: la famiglia di Martina Carbonaro chiede un risarcimento. Poi l'appello a Meloni: «Perché era abbandonato?».

Legale Martina: 'Chiedo risarcimento, uccisa in cantiere Pnrr' - Annuncia una richiesta di risarcimento, l'avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato ad Afragola, in provincia di Napoli.