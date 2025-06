Chiellini Juve Di Marzio svela il retroscena | Quando ha parlato con Elkann ha subito chiarito le sue volontà Non era nei suoi desideri svolgere questo ruolo

Gianluca Di Marzio svela un retroscena esclusivo sul colloquio tra Chiellini e Elkann, rivelando le vere motivazioni dietro la sua decisione di non assumere un ruolo tecnico alla Juventus. Una scelta dettata dai desideri personali del capitano bianconero, chiariti fin da subito con il presidente. Un episodio che apre uno sguardo più profondo sulle dinamiche interne della società e sui valori che guidano Chiellini nel suo percorso.

Chiellini Juve, Di Marzio svela il retroscena sul colloquio tra il dirigente bianconero ed Elkann: la rivelazione. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha analizzato a Sky Calciomercato L’Originale il ruolo di Chielini, Head of Football Institutional Relations della Juve. Le parole sul dirigente bianconero. PAROLE – «È stata una scelta di Chiellini quella di non occuparsi della parte tecnica, quella sportiva e di mercato, non era nei suoi desideri e quando ha parlato con John Elkann ha subito chiarito le sue volontà. Per quello è stata scelta una figura in più che è quella di Comolli che ha dalla sua di fare trattative e un reparto scouting che completerà ancora». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com