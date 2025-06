Chicago Med – Stagione 11 | conferma cast trama e tutto quello che sappiamo

Dopo il successo delle prime dieci stagioni, l’attesa è finalmente finita: Chicago Med torna con la sua undicesima stagione! Creato da Dick Wolf e Matt Olmstead, questo spin-off di One Chicago continua a emozionare con storie intense e personaggi indimenticabili. Scopriamo insieme tutte le novità sul cast, la trama e i dettagli che rendono questa nuova avventura medica imperdibile per i fan. Ecco tutto quello che sappiamo finora...

Il popolare spin-off di One Chicago, Chicago Med, ha già goduto di 10 stagioni in onda e ora la serie medica è stata rinnovata per un'undicesima stagione. Creata dalla leggenda della TV Dick Wolf e Matt Olmstead, Chicago Med racconta le vicende dei medici, degli infermieri e del personale del Gaffney Chicago Medical Center, uno degli ospedali più affollati della metropoli del Midwest. Terzo spin-off dell'universo condiviso di One Chicago, Med segue le orme delle altre serie mediche contemporanee raccontando storie avvincenti di drammi ospedalieri intrecciati alle vite personali dei personaggi.