Chiara Tramontano al concerto dei Pinguini Tattici Nucelari | Mia sorella Giulia è una promessa non mantenuta

Durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, un momento toccante ha colpito il pubblico: un videomessaggio di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, vittima di femminicidio, dedicato alla canzone "Migliore". Un gesto che ha acceso emozioni profonde e sensibilizzato sull'importanza della lotta contro la violenza sulle donne. La musica si trasforma così in un potente veicolo di memoria e speranza, ricordandoci che ogni promessa deve essere valorizzata.

Durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari √® stato mostrato un videomessaggio di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, vittima di femminicidio, a cui la band ha dedicato la canzone Migliore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: chiara - tramontano - concerto - pinguini

Giulia Tramontano, la sorella Chiara rivela: ‚ÄúNon ci parlavamo da un mese‚ÄĚ - In un commovente tributo, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, racconta la loro storia segnate da incomprensioni e dolore.

Il messaggio di Chiara Tramontano prima della canzone "Migliore" che i Pinguini Tattici Nucleari hanno dedicato a Giulia Tramontano Partecipa alla discussione

News in Pillole della Gazzetta di Reggio Edizione di Domenica 8 Giugno 2025 Con Serena Arbizzi, Chiara Cabassa e Nicolò Valli Parliamo di: - il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari - l'affluenza reggiana al referendum - domani la Nazionale al Map Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chiara Tramontano al concerto dei Pinguini Tattici Nucelari: Mia sorella Giulia √® una promessa non mantenuta; Chiara Tramontano, il messaggio per Giulia al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari: ¬ęMia sorella era una promessa¬Ľ; Chiara Tramontano, il messaggio per Giulia al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari: ¬ęMia sorella era una pro.

Chiara Tramontano al concerto dei Pinguini Tattici Nucelari: ‚ÄúMia sorella Giulia è una promessa non mantenuta‚ÄĚ - I Pinguini Tattici Nucleari hanno voluto ricordare Giulia Tramontano durante il loro primo concerto allo stadio San Siro di Milano, con un videomessaggio della sorella Chiara.

Chiara Tramontano, il messaggio per Giulia al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari: «Mia sorella era una promessa» - I Pinguini Tattici Nucleari hanno incluso nel concerto un videomessaggio di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello che è stato ...