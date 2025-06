Chiara Giallonardo incinta a 46 anni | polemiche social e risposta decisa

Un momento di gioia e sorpresa, che ha scatenato un’ondata di reazioni sui social media. Chiara Giallonardo, a 46 anni, ha scelto di condividere questa preziosa notizia in modo aperto, suscitando anche alcune polemiche e dibattiti. La sua sincerità ha acceso il dibattito sulla maternità in età avanzata, dimostrando ancora una volta che le sfide e le emozioni non hanno età. Dopo la puntata, l’annuncio è diventato un caso mediatico, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Chiara Giallonardo, storica conduttrice del programma "Linea Verde", ha annunciato pubblicamente di essere in dolce attesa a 46 anni, rivelando che aspetta una bambina. L'annuncio è arrivato durante la sua partecipazione alla trasmissione "La volta buona", condotta da Caterina Balivo, dove ha raccontato per la prima volta la notizia. Dopo la puntata, l'annuncio è diventato virale: il video ha raggiunto oltre 6 milioni di visualizzazioni, attirando l'attenzione di moltissimi utenti. Oltre ai messaggi di affetto e stupore da parte di amici e conoscenti, sono purtroppo arrivati anche numerosi commenti negativi e critiche sui social per la sua decisione di diventare madre a un'età considerata "non convenzionale".

Chi è Chiara Giallonardo, il fidanzato Luca Piperno, la perdita del padre e la carriera - Chiara Giallonardo, nota per aver condotto “Linea Verde” su Rai1 per quasi dieci anni, vanta origini nel mondo della moda.

