Chiara Giallonardo di Linea Verde criticata per la gravidanza a 46 anni | Mi dicono che alla mia età si è nonne

Chiara Giallonardo, conduttrice di Linea Verde, ha scelto di affrontare la suo percorso di maternità a 46 anni, sfidando giudizi e stereotipi. Sui social sono fioccate critiche, ma lei ha deciso di rispondere con eleganza e determinazione, sottolineando il valore del desiderio di essere madre. Al settimo mese di gravidanza, si prepara a vivere un'esperienza unica e speciale, dimostrando che la forza delle passioni supera ogni pregiudizio. Continua a leggere.

