Chi sono i sei influencer nel mirino dell’Antitrust | Proponevano guadagni facili con i loro corsi

Sei influencer al centro dell’attenzione dell’Antitrust, accusati di promuovere guadagni facili attraverso contenuti ingannevoli e corsi online fuorvianti. Tra pubblicità camuffate da consigli e profili social gonfiati, le autorità intervengono per tutelare i consumatori da pratiche scorrette nel mondo del marketing digitale. Scopri quali sono le accuse e come si sta muovendo il settore per garantire trasparenza e correttezza. Continua a leggere.

Contenuti promozionali camuffati da consigli personali, corsi online venduti come scorciatoie per il successo e profili social gonfiati: l’Autorità interviene per fermare le pratiche scorrette del marketing digitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

