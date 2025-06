Chi sarà il CT dell’Italia? Gravina | Stiamo studiando vogliamo capire se c’è un progetto

La scelta sembra molto delicata e cruciale per il futuro del nostro calcio. In un contesto così incerto, il nome del nuovo commissario tecnico dell'Italia rappresenta più di una semplice decisione: è la chiave per risollevare le sorti degli azzurri e riportarli ai vertici mondiali.

Chi sarà il CT dell’Italia? Chi guiderà la nostra Nazionale nel prosieguo delle qualificazioni ai Mondiali 2026? Chi avrà il compito di mandare in campo gli azzurri nel tentativo di tornare a giocare la rassegna iridata dopo aver saltato le ultime due edizioni? Sono giornate difficili dopo l’esonero di Luciano Spalletti, il no di Claudio Ranieri e il toto nome, con tanti papabili che si susseguono con il passare delle ore. La scelta sembra molto difficile e in materia è intervenuto Gabriele Gravina. Il Presidente della FIGC ne ha parlato a margine della firma del protocollo tra Federcalcio e Guardia di Finanza: “ Non ci sono novità sul CT, l’unica novità è che stiamo studiando. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi sarà il CT dell’Italia? Gravina: “Stiamo studiando, vogliamo capire se c’è un progetto”

#Italia, #Gravina: "Futuro? Dobbiamo trovare la soluzione per un rilancio immediato in vista di domani sera. Dopo ci sarà tempo per fare le valutazioni. Il rilancio futuro poi sarà sempre con #Spalletti? Questo non posso dirlo, stiamo parlando e ragionando"Sho Partecipa alla discussione

