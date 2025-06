Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata dell’11 giugno 2025 su Rai 3

Stasera, mercoledì 11 giugno 2025, torna su Rai 3 "Chi l'ha visto?", il programma che da anni tiene alta la tensione e smuove le acque della cronaca italiana. Con Federica Sciarelli alla guida, si svelano dettagli sorprendenti sulla morte di Chiara Poggi, tra ricostruzioni inedite e nuovi alibi. Riusciremo a scoprire cosa si cela dietro questa intricata vicenda? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti!

. Questa sera – mercoledì 11 giugno 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La morte di Chiara Poggi: i Ris sono tornati a casa sua per ricostruire ex novo in 3D la scena del crimine. Nel frattempo, si ristudiano gli alibi di tutte le persone che frequentavano la casa. Il padre di Andrea Sempio, intervistato dall’inviato del programma di Rai 3, ribadisce: “Mio figlio era a casa con me”. In diretta gli avvocati di Sempio. 🔗 Leggi su Tpi.it