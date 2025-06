Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 11 giugno 2025

Stasera su Rai 3, "Chi l’ha visto" torna in prima serata con Federica Sciarelli, pronta ad affrontare nuovi e vecchi casi di cronaca nera e persone scomparse. Con il suo stile inconfondibile, la conduttrice e la sua squadra ci guideranno attraverso storie coinvolgenti e appelli emozionanti. Non perdere gli aggiornamenti e le ricostruzioni che potrebbero fare la differenza: scopriamo insieme i temi centrali della puntata di questa sera.

"Chi l'ha visto ", il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire alcuni casi di cronaca nera recente e del passato. Non solo durante la puntata tornano anche gli appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 11 giugno 2025. Chi l'ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 11 giugno 2025. Stasera, mercoledì 11 giugno 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata in diretta di "Chi l'ha visto", il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce.

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 14 maggio 2025 - Questa sera, mercoledì 14 maggio 2025, "Chi l'ha visto" di Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3, per trattare nuovi e intriganti casi di persone scomparse.

Nella prossima puntata di "Chi l'ha visto?" Delitto di #Garlasco: “Mio figlio era a casa con me”, parla il padre di Andrea Sempio Mercoledì #11giugno alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto?https://chilhavisto.rai.it/dl/clv/artic Partecipa alla discussione

Nella prossima puntata Liliana Resinovich: La Procura chiede accertamenti sui cordini e sul braccialetto a cui lei teneva molto Mercoledì #4giugno alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto?https://bit.ly/4kGQYom Partecipa alla discussione

