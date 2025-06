Chi erano Michele e Daniela i due alpinisti precipitati sul Monviso e morti durante un'escursione

Michele e Daniela, due spiriti avventurosi uniti dalla passione per la montagna, hanno tragicamente perso la vita sul magnifico Monviso durante un'escursione. Daniela Colocci, carabiniera di 33 anni, e Michele Bruzzone, 54enne pizzaiolo appassionato di alpinismo, sono caduti lungo il suggestivo Canale Coolidge. La loro storia ci ricorda quanto l’amore per la natura possa essere tanto affascinante quanto pericoloso. Continua a leggere per scoprire la loro incredibile avventura.

Daniela Colocci, carabiniera 33enne, e Michele Bruzzone, 54enne pizzaiolo appassionato di montagna, hanno perso la vita sul Monviso durante un’escursione. Uniti dalla passione per l’alpinismo, sono precipitati lungo il Canale Coolidge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alpinisti trovati morti sul Monviso: Michele Bruzzone aveva 55 anni, Daniela Colocci 33, i corpi nel canalone. Chi erano - Tragedia sul Monviso: due alpinisti sono stati trovati senza vita nel canalone, segnando una dolorosa perdita per le loro comunitĂ .

