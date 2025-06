Chi era Matteo Doretto il giovane campione di rally morto in un incidente in Polonia

Matteo Doretto, giovane talento del rally originario di Pordenone, aveva conquistato il cuore degli appassionati con la sua grinta e passione contagiosa. Figlio di Michele e Barbara, e nipote di Nello, rappresentava una promessa brillante nel mondo delle corse. Purtroppo, durante un test in vista del Rally di Polonia, quella stessa passione si è trasformata in tragedia, ponendo fine a una carriera promettente e lasciando un vuoto nei cuori di tutti gli amanti dello sport.

Pordenone, 11 giugno 2025 – La passione per l’automobilismo, e in particolare per i rally, ce l’aveva nel sangue. Come testimoniano le decine di foto sul suo profilo Instagram. Una passione che condivideva con papà Michele mamma Barbara e nonno Nello. L’incidente. Ma oggi quella passione “lo ha tradito”. La sua corsa è finita contro un albero durante un test in vista del Rally di Polonia. Matteo Doretto non ce l’ha fatta. Un tragico incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno a Elganowo, vicino a Pasym, in Polonia. Giovane campione. Nato a Pordenone, in Friuli Venezia-Giulia, 21 anni fa Doretto si era laureato campione italiano di rally a livello Junior lo scorso anno, nel 2024, ed era considerato uno dei talenti azzurri più interessanti del suo sport. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi era Matteo Doretto, il giovane campione di rally morto in un incidente in Polonia

In questa notizia si parla di: rally - matteo - doretto - incidente

Incidente al Rally di Polonia, muore un pilota italiano: Matteo Doretto era campione Junior. Ferito il co-pilota Samuele Pellegrino - Tragedia scuote il mondo del rally durante i test pre-gara del Rally di Polonia: il giovane e promettente campione italiano Junior 2024, Matteo Doretto, di Pordenone, ha perso la vita in un incidente.

Tragedia nel mondo del rally. Ci ha lasciato a soli 21 anni Matteo Doretto (campione italiano junior 2024) a causa di un incidente mortale durante i test pre gara del Rally di Polonia. #Tuttosport Partecipa alla discussione

Lutto nel mondo del rally Ha perso la vita a soli 21 anni Matteo Doretto Incidente mortale durante i test pre gara del Rally di Polonia Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Campione italiano muore a 21 anni in Polonia per un incidente mortale in pista: ecco chi era Matteo Doretto; Matteo Doretto morto nelle prove del rally in Polonia: i video al volante sui suoi social - LaPresse; Rally, Matteo Doretto morto in un tragico incidente in Polonia: aveva 21 anni.

Rally, morto Matteo Doretto: incidente durante i test in Polonia, era campione italiano jr - Lutto nel mondo del rally: a soli 21 anni il campione italiano jr 2024 Matteo Doretto è morto nel corso del test pre gara del Rally di Polonia.