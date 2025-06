Chi era Daniele Pieroni, l’uomo che ha scelto il suicidio assistito? Nato a Pescara nel 1961, Pieroni era un poeta, scrittore e saggista noto per la sua sensibilità e profondità di pensiero. Dopo aver lasciato la sua città natale, ha vissuto in diverse parti del mondo, tra cui San Pietroburgo, Stoccarda e Montreal, arricchendo le sue esperienze e la sua arte. La sua storia è un viaggio tra emozioni, libertà e scelte difficili, che invita a riflettere sulla vita e sulla morte.

