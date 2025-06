chi era daniele pieroni lo scrittore che ha scelto la morte medicalmente assistita in toscana

Daniele Pieroni, nato a Pescara nel 1961, è stato un brillante scrittore, poeta e saggista che ha scelto di concludere la sua vita attraverso la morte medicalmente assistita in Toscana, diventando il primo caso dopo l’approvazione della legge regionale. Affetto dal morbo di Parkinson dal 2008, Pieroni ha dedicato la sua vita alla cultura, lasciando un segno indelebile nel panorama letterario e sociale. La sua storia solleva questioni profonde sul diritto alla dignità e alla scelta personale.

Daniele Pieroni, nato a Pescara nel 1961, è stato il primo caso di suicidio medicalmente assistito in Toscana dopo l’approvazione della legge regionale che il governo Meloni ha deciso di impugnare alla Consulta. L’uomo, affetto dal 2008 dal morbo di Parkinson, era uno scrittore, poeta, saggista, ma anche autore di prosa, libretti d’opera e scrittore di soggetti per la danza a testimonianza del suo amore per la cultura in generale. Nato nel capoluogo abruzzese, Pieroni si era trasferito a Roma a dieci anni. Nella sua vita ha vissuto anche a Montreal, San Pietroburgo e Stoccarda. Gli ultimi anni della sua vita li ha passa a Chiusi, in provincia di Siena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it