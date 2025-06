chi era daniele pieroni la prima persona in toscana a ricorrere al suicidio assistito

Daniele Pieroni, 64 anni di Chiusi, ha segnato una svolta storica in Toscana diventando la prima persona a ricorrere al suicidio assistito successivamente alla legge regionale “Liberi Subito”. La sua scelta, sostenuta dall’associazione Luca Coscioni, rappresenta un passo importante nel riconoscimento dei diritti individuali e nella battaglia per una fine di vita dignitosa. La sua storia apre un nuovo capitolo di consapevolezza e libertà.

Chiusi (Siena), 11 giugno 2025 – Si chiamava Daniele Pieroni, viveva a Chiusi in provincia di Siena e aveva 64 anni l’uomo che, per primo in Toscana, ha potuto usufruire del suicidio assistito dopo la promulgazione della legge regionale “Liberi Subito” approvata dal consiglio nel febbraio 2025. Di lui parla l’associazione Luca Coscioni, che lo ha assistito in questo percorso. Pieroni ha messo fine volontariamente e consapevolmente alla sua vita lo scorso 17 maggio in provincia di Siena. L’uomo era affetto dal 2008 dal morbo di Parkinson e aveva grosse difficoltà nell’alimentazione, come spiega l’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it