Chi è Samuele Inacio il gioiello italiano del Dortmund convocato per il Mondiale per Club

Chi è Samuele Inacio, il talento italiano che sta facendo sognare il Borussia Dortmund? Con la sua determinazione e passione, si è conquistato una maglia per il Mondiale per Club, dando dimostrazione che il duro lavoro ripaga sempre. Gli occhi ancora brillano ricordando l'Europeo Under... Un esempio di dedizione e talento che promette di lasciare il segno nel calcio internazionale.

La convocazione al Mondiale per Club, Samuele Inacio, se l`è guadagnata sul campo. Gli brillano ancora gli occhi ripensando a quell`Europeo Under. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Samuele Inácio Pià, il figlio d’arte italiano che gioca da brasiliano - Scopri Samuele Inácio Pià, il giovane talento italiano di origini brasiliane e figlio d'arte, che sta conquistando il campo con la maglia numero dieci nella Nazionale U17.

MONDIALE PER CLUB - Borussia Dortmund, anche Samuele Inacio tra i convocati: è il figlio dell'ex azzurro Pià

Un giovanissimo italiano di 17 anni potrebbe giocare il Mondiale per Club Stiamo parlando di Samuele Inacio, attaccante in forza al Borussia Dortmund, che in questi giorni si sta allenando con la prima squadra in vista del Mondiale per Club

