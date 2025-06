Chi è Marilù Pipitone la fidanzata di Angelo Duro

Marilù Pipitone, nata nel 1985 a Palermo, è un talento emergente nel mondo dello spettacolo, con alle spalle studi di recitazione e numerose esperienze in cinema e televisione. Nota anche per essere la compagna di Angelo Duro, il celebre attore e comico, Marilù si sta affermando con passione e determinazione nel panorama artistico italiano. Ma quali sono i suoi progetti futuri e cosa la distingue nel suo percorso?

Si chiama Marilù Pipitone la fidanzata di Angelo Duro, attore e comico sulla cresta dell'onda e campione d'incassi con il film Io sono la fine del mondo. Chi è Marilù Pipitone. Classe 1985, è nata a Palermo e ha studiato recitazione presso il Centro Formazione Spettacolo di Palermo, frequentando anche diversi workshop e stage. Ha preso parte a numerosi film sia per la televisione che per il cinema. L'abbiamo vista in Don Matteo 13 e in Rocco Schiavone 4 con Marco Giallini. Inoltre è apparsa in Hope e Un passo dal cielo 2. Al cinema ha recitato nel film La bocca dell'anima, in Belli ciao, Lui è tornato, Terraferma e Ciurè.