Scopriamo insieme il talento emergente dell’attore abruzzese Francesco Centorame, protagonista di successo da Rai Gulp a grandi produzioni come "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi. Dalla serie teen "Skam" alla giuria del prestigioso Italian Global Series Festival, il suo percorso è una testimonianza di passione e talento. Un giovane volto destinato a lasciare il segno nel panorama televisivo italiano, ecco perché vale la pena seguire la sua carriera in continua ascesa.

Cosa sappiamo sull'attore abruzzese, dagl inizia a Rai Gulp, passando dalla serie teen di successo, Skam, ideata da Ludovico Bessegato, a C'è ancora domani di Paola Cortellesi, che sarà giurato all'Italian Global Series Festival. Tra i protagonisti del primo Italian Global Serie Festival (dal 21 al 28 giugno, tra Rimini e Riccione) c'è anche il giovane attore Francesco Centorame, che sarà nella giuria "drama" accanto alla presidente Cristina Comencini. Conosciuto principalmente dal pubblico per aver partecipato alla serie teen SKAM Italia - dove ha interpretato il personaggio di Elia Santini -, Centorame sarà al cinema il 26 giugno nella commedia Come fratelli, insieme a Pierpaolo Spollon, dopo aver preso parte, nel 2023, a uno dei maggiori successi del cinema italiano degli ultimi anni: C'è ancora domani di Paola Cortellesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Chi è Francesco Centorame, da Rai Gulp al successo di C'è ancora domani di Paola Cortellesi

Come Fratelli: Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame fanno i bravi papà in una clip in anteprima esclusiva del film - Scopri come Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame interpretano due padri vedovi che, unendo le forze in una commedia esilarante e toccante, dimostrano che la famiglia può essere anche una scelta di cuore.

