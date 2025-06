Cherubini Giovani allievi protagonisti

Le giovani stelle del Conservatorio Cherubini brillano questa sera al Teatro del Maggio, dove ‘Spazio aperto’ mette in scena i futuri protagonisti della musica fiorentina. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli allievi di dimostrare il loro talento, affinare le proprie capacità e confrontarsi con il pubblico in un contesto unico che unisce teatro e città. Un momento di crescita e scoperta che promette emozioni indimenticabili.

Il Teatro del Maggio apre le porte ai giovani protagonisti della scena musicale fiorentina. Stasera i concertisti allievi del conservatorio Cherubini potranno fare sfoggio della loro abilità e sensibilità di esecutori nell’ambito di ’Spazio aperto’, la rassegna che unisce il teatro alla città: un’occasione unica non solo perché rappresenta un arduo banco di prova, ma soprattutto per l’opportunità di confrontarsi con il pubblico, affinare le capacità esecutive e vivere in prima persona la dimensione professionale del far musica. Due gli appuntamenti in Sala Orchestra: il primo alle 19 e il secondo alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cherubini Giovani allievi protagonisti

Firenze, i concertisti allievi del Cherubini in concerto al Maggio