Chef per Agrigento trasforma Casa Diodoros in un tempio del gusto e della solidarietà

Nel suggestivo scenario della Valle dei Templi, Chef Salvatore Cozzitorto ha dato vita a un progetto straordinario: Casa Diodoros si trasforma in un polo di eccellenza culinaria e solidarietà. Unendo le forze di sette rinomati chef locali, questa iniziativa mira a valorizzare i sapori autentici di Agrigento mentre sostiene cause benefiche. Un esempio di come passione e generosità possano creare un impatto duraturo sulla comunità.

Chef per Agrigento ha trasformato Casa Diodoros, nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, in un tempio del gusto e della solidarietà. Promossa dallo chef Salvatore Cozzitorto (Cozzitorto Osteria del Capitano), l’iniziativa ha unito sette chef patron di altrettanti ristoranti del centro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Chef per Agrigento trasforma Casa Diodoros in un tempio del gusto e della solidarietà

