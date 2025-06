Che vergogna esibire la bandiera palestinese

Esibire la bandiera palestinese può sembrare un gesto di solidarietà, ma oggi rappresenta anche un simbolo di attivazione politica e ideologica. Dietro questa bandiera si cela, in modo evidente e dichiarato, Hamas, un’organizzazione terroristica che il 7 ottobre ha dimostrato tutta la sua brutalità. È fondamentale conoscere il contesto per comprendere appieno le implicazioni di certi simboli e fare scelte consapevoli.

Dietro la bandiera palestinese, oggi, si cela in modo evidente e dichiarato Hamas. Un'organizzazione terroristica islamica che, il 7 ottobre, ha dato prova della sua vera natura.

Fratoianni: ‘bandiera palestinese alle finestre della sede di Sinistra italiana’ - Nicola Fratoianni, esponente di Sinistra Italiana, ha annunciato l'esposizione della bandiera palestinese dalle finestre della sede nazionale, sottolineando che si tratta di un gesto simbolico e un appello rivolto ai cittadini italiani.

Sesto Fiorentino, Bisceglie, Spoleto, Trani. Molti sindaci in giro per l’Italia stanno esponendo la bandiera palestinese dalle sedi istituzionali. Il segno più tangibile della solidarietà e di come purtroppo il governo sia molto lontano dal sentimento dei cittadini itali Partecipa alla discussione

Eodie sventola la bandiera della Palestina durante il concerto a San Siro. Le immagini sul palco Partecipa alla discussione

Che vergogna esibire la bandiera palestinese; Concertone Primo Maggio, Dargen D'Amico: «La Rai lavora per sé e per la concorrenza». Massini: «Io antisfascista contro le morti sul lavoro, una s in meno e mi identificano». Cosmo sventola la bandiera palestinese.

Europarlamentare identificata dai Carabinieri per aver esposto una bandiera palestinese al Giro d’Italia - VICENZA – Un episodio che solleva interrogativi su libertà di espressione e gestione della sicurezza si è verificato a Lonigo, in occasione del passaggio del Giro d’Italia 2025.