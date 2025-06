Che bello poterla vedere ballare di nuovo come una qualunque fan della band inglese E Chris Martin le dedica una serenata | Mi fai battere il cuore all’infinito

ha vissuto una serata indimenticabile che resterà impressa nel cuore di tutti. La magia di Coldplay si è unita alla presenza incantevole di Celine Dion, creando un momento di pura emozione e condivisione. Un ritorno alle scene che ha dimostrato come la musica possa unire le persone e riscaldare anche le anime più silenziose. Un evento che ha scritto un nuovo capitolo di ricordi memorabili.

U na serata così, Celine Dion non se la dimenticherà facilmente. Né lei né le migliaia di fan che sabato sera hanno gremito l’Allegiant Stadium di Las Vegas per il concerto dei Coldplay. Tra luci psichedeliche, brani iconici e cori da brividi, la diva canadese – da tempo lontana dai riflettori a causa della sua malattia – è tornata a mostrarsi in pubblico con una commovente partecipazione allo show. In giacca e cravatta, elegante e sorridente, Celine ha ballato, salutato il pubblico e si è emozionata fino alle lacrime, mentre Chris Martin, leader della band britannica, le dedicava una serenata tra gli applausi scroscianti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Che bello poterla vedere ballare di nuovo, come una qualunque fan della band inglese. E Chris Martin le dedica una serenata: «Mi fai battere il cuore all’infinito»

