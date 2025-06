ChatGPT in tilt durante la maturità 2025 | il caos social e il futuro dell’IA negli studi

Durante gli esami di Maturità 2025, ChatGPT si è improvvisamente bloccato, scatenando panico e ironia tra gli studenti italiani. Un episodio che ha acceso un dibattito sulla dipendenza dall'intelligenza artificiale negli studi e sul suo ruolo nel futuro dell’istruzione. Tra caos social e riflessioni, emerge chiaramente quanto questa tecnologia sia ormai parte integrante delle nostre vite. La domanda rimane: come influenzerà ancora di più il percorso educativo?

Nell'imminenza degli esami di Maturità 2025, ChatGPT è diventato un vero e proprio compagno di studi per moltissimi studenti italiani. Tuttavia, un improvviso malfunzionamento del servizio ha scatenato una reazione a catena sui social, trasformandoli in un luogo di sfogo collettivo, ironia e panico. L'episodio ha rivelato quanto l'intelligenza artificiale sia ormai parte integrante del

