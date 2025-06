Charme Production cerca ballerine e showman a Palermo e in Sicilia

Se sei una ballerina o uno showman in cerca di nuove opportunità, Charme Production ti aspetta a Palermo e in tutta la Sicilia! La nostra compagnia, leader nel settore dello spettacolo dal vivo, ricerca 7 showgirl e 2 showman talentuosi da inserire stabilmente in produzioni di burlesque, varietà ed eventi performativi, sia in Italia che all’estero. Unisciti a noi per vivere un’avventura unica nel mondo dello spettacolo e portare il tuo talento sotto i riflettori!

Si cercano in Sicilia 7 showgirl e 2 showman da inserire stabilmente in produzioni di spettacolo dal vivo: burlesque, varietà ed eventi performativi, in Italia e all’estero. Charme Productions - compagnia di spettacolo fondata, diretta e prodotta da Petite Chérie, International burlesque. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Charme Production cerca ballerine e showman a Palermo e in Sicilia

In questa notizia si parla di: charme - showman - sicilia - production

https://www.blogsicilia.it/comunicati-stampa/charme-production-cerca-ballerine-e-showman-in-sicilia/1146756/ Partecipa alla discussione

https://www.blogsicilia.it/palermo/tariffe-taxi-sicilia-palermo-catania-uber-2025/1146053/ Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Charme Production cerca ballerine e showman a Palermo e in Sicilia; L'aeroporto di Comiso riparte con cinque nuove rotte internazionali, soltanto Comiso - Lille in estate 2025; Polara presenta Chioschì – La Sicilia a Tavola, la nuova collezione che dona bellezza, eleganza e design al convivio domestico.

Charme Production cerca ballerine e showman in Sicilia - Si cercano in Sicilia 7 showgirl e 2 showman da inserire stabilmente in produzioni di spettacolo dal vivo: burlesque, varietà ed eventi performativi, in Italia e all’estero.