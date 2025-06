Cgil abbandonata da operai e precari Fumarola Cisl | Voto inappropriato

In un’Italia dove i lavoratori faticano a trovare rappresentanza, la Cgil appare sempre più isolata, abbandonata da operai e precari, mentre la Fumarola Cisl si presenta come alternativa. Solo nelle grandi città l’afflusso di iscritti sembra mantenersi vivo, ma nelle aree depresse il sindacato rosso perde terreno. La sfida è capire cosa accadrà al ruolo dei sindacati in un contesto di crisi e disillusione crescente. Continua a leggere.

Seggi «affollati» solo nelle grandi città: dove il lavoro manca nessuno segue più il sindacato rosso, in rotta con le altre sigle.

In questa notizia si parla di: cgil - abbandonata - operai - precari

Si scopre che nemmeno la Cgil credeva che il quorum fosse un risultato raggiungibile, e allora perché questo azzardo? Forse una sfida politica all'interno del campo largo? Chi è andato a votare avrebbe meritato un tasso di sincerità maggiore Partecipa alla discussione

L'intervista a Maurizio Landini, segretario della Cgil: "Che percezioni lascia la campagna elettorale? Molto buone. Ho girato tutta l’Italia, fatto iniziative nei luoghi di lavoro, nelle parrocchie, nelle università, nelle piazze". Di Salvatore Cannavò Partecipa alla discussione

