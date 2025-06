Cesana Brianza un maxi parco solare nell’ex cava di Alpetto

Cesana Brianza si prepara a un’importante rivoluzione verde: un maxi parco solare sorgerà nell’ex cava di Alpetto, alle pendici del Cornizzolo. La convenzione, firmata ieri tra le istituzioni e Holcim, segna un passo decisivo verso la riqualificazione sostenibile del territorio. Un progetto che unisce innovazione e rispetto per l’ambiente, puntando a trasformare un'area industriale in un esempio di energia pulita e futuro. La svolta green è ormai alle porte.

Cesana Brianza, 11 giugno 2025 – Un maxi parco solare nell’ ex cava alle falde del Cornizzolo. È stata sottoscritta ieri la convenzione per la riqualificazione dell’ ex miniera di Alpetto, dove verrà realizzato un maxi parco solare. L’hanno firmata il sindaco di Cesana Luisa Airoldi, l’amministratore delegato della multinazionale del calcestruzzo Holcim di Merone Lucio Greco e la presidente della provincializzata dei rifiuti lecchese Silea Francesca Rota. L’impianto, realizzato e gestito dai tecnici di Silea a seguito dell’acquisizione dell’area, sarà composto da oltre 16mila pannelli solari, per una potenza di circa 9,5 MegaWatt elettrici, in grado di produrre oltre 12 milioni di kWh annui in grado di garantire energia a circa 4mila abitazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it