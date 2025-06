Cervia la spiaggia ama il libro si prepara all' edizione 2025 tra gli ospiti anche il cardinale Matteo Zuppi e Marino Bartoletti

Cervia, la spiaggia ama il libro si prepara a conquistare ancora una volta l’estate romagnola con un’edizione 2025 ricca di incontri imperdibili. Tra ospiti d’eccezione come il Cardinale Matteo Zuppi e Marino Bartoletti, la rassegna promette di unire cultura, dialogo e convivialità in un contesto unico. Un appuntamento che, ormai, si conferma come uno dei momenti più attesi del panorama culturale italiano, capace di illuminare le serate con il fascino della letteratura.

Cervia, la spiaggia ama il libro si prepara al suo ultimo appuntamento con David Ermini - Grande serata conclusiva per la 29° edizione degli Incontri con gli Autori di “Cervia, la spiaggia ama il libro”.