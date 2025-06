cernusco il pd asso pigliatutto la lega resta fuori dal consiglio

A Cernusco, il risultato delle urne ha rivoluzionato gli equilibri politici, con il Pd che domina il nuovo consiglio comunale, lasciando la Lega fuori dai giochi. La vittoria di Paola Colombo segna un netto cambiamento, mentre le opposizioni si trovano a fare i conti con una sfida difficile. Ma questa non è la fine: la politica, si sa, è fatta anche di nuove opportunità e sorprese inaspettate.

Il nuovo Consiglio comunale a Cernusco, dopo la vittoria schiacciante di Paola Colombo: strapotere Pd, il partito avrà 11 consiglieri con la prima cittadina su 24. Fuori la Lega. E anche Valentina Tedesco e le liste che la sostenevano: La città in Comune, Sinistra per Cernusco, 5Stelle. "Non è un addio – dice Luca Cecchinato, capogruppo uscente del Carroccio – abbiamo migliorato i nostri voti personali e confermato il pacchetto del partito anche al ballottaggio, ma non è bastato. Continueremo a far sentire la nostra voce all’interno della coalizione". La sconfitta è anche un momento di autocritica, "questo risultato deve spingerci a stare al passo con una società che cambia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it