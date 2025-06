Cerno, ecco la storia di Belly, capelli e cappellini: un affresco di dettagli che svelano le sfumature di una realtà complessa. Sarò uno di quei fissati del particolare, ma quando un sistema si rivolta contro di noi, bisogna fermarsi a riflettere. E se c'è una "terra piatta" in Italia, questa è proprio la linea politica di Elly Schlein. Ma fino a che punto i padri possono fregare le proprie figlie? La risposta ti sorprenderà...

Sarò uno di quei fissati del dettaglio che quando non fanno più comodo al sistema vengono classificati come terrapiattisti. Ma se c'è una terra piatta in quest'Italia è la linea politica di Elly Schlein. Può davvero una giovane svizzera dell'alta società, trasformata dall'impeto ambiental-socialista in una ribelle da gazebo, assurta a sua insaputa a leader del più grande partito della sinistra italiana, essere fregata dai suoi stessi padri nobili che hanno assecondato la foga antifascista per mandarla fuori strada? Ci viene in aiuto la storia di bElly capelli e capellini, quella che in poche settimane ha scassinato l'etica gender con una tirata di ciocca in diretta tv del mostro sacro Romano Prodi che ha zittito Elly e il suo cerchio magico di fronte alle bugie del Professore. 🔗 Leggi su Iltempo.it