Cerimonia davanti alla Madonna del Trave tra offerte di fiori e tanta riconoscenza

Tra offerte di fiori e un sentimento di profonda riconoscenza, Ancona si è riunita in una cerimonia toccante davanti alla Madonna del Trave. Un momento di comunione e rispetto per la tradizione, celebrato con semplicità ma con grande emozione. Il sindaco Daniele Silvetti ha condiviso questa esperienza, sottolineando l'importanza di preservare i legami con il mare e le sue tradizioni, affinché siano un esempio di unità e speranza per tutta la comunità.

