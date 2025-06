Cercò di strangolare una 22enne sconosciuta con il laccio di una felpa | è incapace va in una Rems

In un episodio inquietante avvenuto a Bergamo, una donna di 37 anni ha tentato di strangolare una sconosciuta con il laccio di una felpa, scatenando grande allarme tra i cittadini. L’episodio, avvenuto in zona stazione, ha portato all’arresto e successivamente alla misura di custodia in carcere, evidenziando ancora una volta la necessità di attenzione e sicurezza nella nostra comunità . Un episodio che solleva domande sulla salute mentale e sulla tutela sociale.

Bergamo – C on il laccio di una felpa, aveva cercato di s trangolare una ventiduenne sconosciuta, incontrata occasionalmente mentre camminava in via Bonomelli, in zona stazione, la mattina del 19 maggio. Arrestata per lesioni aggravate dai futili motivi e dall’uso dell’arma impropria, nel convalidare l’arresto di S.P., trentasettenne originaria di San Benedetto del Tronto, il tribunale aveva applicato la misura della custodia in carcere, valutando la sussistenza di esigenze cautelari «impellenti, a tutela della comunità ». Il giudice, Donatella Nava, aveva disposto anche una perizia medico psichiatrica affidata al dottor Biza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cercò di strangolare una 22enne sconosciuta con il laccio di una felpa: è incapace, va in una Rems

