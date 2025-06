Cercasi ct La Russa pensa allo straniero | E se fosse Mourinho? È un big libero…

Il caos si infittisce: l'Italia cerca un nuovo CT e il nome di José Mourinho torna a circolare come una possibile salvezza. Dopo il rinvio di Claudio Ranieri, la speranza si focalizza su un outsider internazionale che possa risollevare le sorti della nostra Nazionale. Con i tifosi in fibrillazione e i pronostici aperti, il dilemma tra passato e futuro diventa sempre più caldo. E se fosse lui, il grande colpo?

AAA cercasi allenatore disperatamente. Dopo il no di Claudio Ranieri, che ha risollevato gli umori neri dei tifosi giallorossi già pronti con i pomodori, è ripartito il toto ct della Nazionale d calcio. E se fosse Jose Mourinho? A lanciare l’idea dello “straniero” come allenatore degli azzurri in evidente affanno è il presidente del Senato Ignazio La Russa, di ‘provata’ fede interista. Ct azzurro, La Russa pensa a Mourinho. “Per fortuna Claudio Ranieri ha detto no, perché alla nazionale non serve un commissario tecnico a mezzo servizio, ma peggio sarebbe cercare un ct con poca esperienza e senza successi alle spalle”, dice La Russa all’ Adnkronos. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it