Il mondo di Hollywood si prepara a un nuovo capitolo mozzafiato: il sequel di "C'era una volta a... Hollywood" firmato Quentin Tarantino, che promette di rivisitare la magia degli anni d'oro con un cast stellare. Con Brad Pitt pronto a tornare nei panni dell’iconico Cliff Booth e nuove stelle in arrivo, il film si annuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema vintage e contemporaneo. E ora, scopriamo chi si aggiunge al cast…

Prosegue il casting del sequel firmato da Quentin Tarantino per Netflix che offrirà un nuovo sguardo allo stuntmant Cliff Booth di Brad Pitt. Fervono i preparativi per il preannunciato sequel di C'era una volta a. Hollywood, che riporterà sullo schermo l'egotico stuntman scavezzacollo Cliff Booth, interpretato dalla star Brad Pitt. Dopo l'annuncio dell'ingaggio di Elizabeth Debicki e Scott Caan, un altro attore si unisce al cast e si tratta di un volto molto amato dai fan DC. Si tratta di Yahya Abdul-Mateen II, interprete del villain Black Manta nella saga di Aquaman, che sarà diretto da David Fincher nel sequel firmato dallo stesso Quentin Tarantino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - C’era una volta a... Hollywood: il sequel di David Fincher ingaggia uno dei villain DC più amati dai fan

C’era una volta a Hollywood: Elizabeth Debicki entra nel cast del sequel di David Fincher - Elizabeth Debicki si unisce al cast del sequel di "C'era una volta a... Hollywood", diretto da David Fincher.

