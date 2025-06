Centrodestra al bivio sul terzo mandato | se cambia la legge De Luca torna in corsa

possibilità di modificare la legge De Luca per permettere a alcuni presidenti di Regione di candidarsi nuovamente. Una questione delicata e strategica che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici regionali e nazionali. La decisione finale sarà determinante per le prossime sfide elettorali, segnando un bivio cruciale nel cammino del centrodestra italiano. La palla ora passa alle istituzioni, mentre il dibattito si intensifica.

Non era una boutade: la questione del terzo mandato per i presidenti di Regione è sul tavolo del centrodestra. La conferma è data dalla riunione che si è svolta ieri a Montecitorio tra i responsabili dell'organizzazione elettorale del centrodestra. Al centro del confronto, manco a dirlo, le.

La disputa del terzo mandato agita il centrodestra. Salvini accelera - Nel cuore del dibattito politico, la disputa sul terzo mandato minaccia di scuotere le fondamenta del centrodestra.

