Centrocampista in Inghilterra che si unisce a Marsiglia

In un colpo di scena nel calcio europeo, Angel Gomes si prepara a lasciare Lille per unirsi al Marsiglia nel 2025, scatenando entusiasmo tra gli appassionati. Dopo aver vinto quattro cappelli con l’Inghilterra e essere stato accostato a grandi club come West Ham e Tottenham, il talentuoso centrocampista sceglie la Ligue 1. La sua nuova avventura in Francia promette di essere ricca di sfide e successi, consolidando ulteriormente la sua carriera.

2025-06-11 23:19:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Angel Gomes si unirà a Marsiglia dopo aver lasciato il compagno francese Lille. L’ex giovane del Manchester United, che ha vinto quattro cappelli per l’Inghilterra, era stato collegato a West Ham e Tottenham, ma ha optato per Marsiglia, dove si collegherà con un altro ex giocatore dello United a Mason Greenwood. Il 24enne potrebbe anche essere raggiunto dal CJ??Egan-Riley di Burnley al velodromo di Stade dopo che i Clarets hanno confermato che il difensore aveva respinto l’offerta di un nuovo accordo al Turf Moor.????????????????????????????????? Olympique de Marseille annuncia di aver raggiunto un accordo in linea di principio con Angel Gomes riguardo all’arrivo del centrocampista internazionale inglese al club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Marsiglia, si allontana un centrocampista Riporta calciomercato.com: Il Marsiglia ha chiuso per l'arrivo di Jordan Veretout, questo raffredda le altre piste sul mercato: tra queste, evidenzia Le Prochéen, Seko Fofana, centrocampista del Lens accostato anche a ...