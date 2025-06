Centro Studi Movimenti | 470 laboratori nelle scuole di Parma e provincia

Un viaggio di scoperta e crescita che testimonia l’impegno del Centro Studi Movimenti nel valorizzare il movimento come strumento educativo. Con 470 laboratori nelle scuole di Parma e provincia, il nostro contributo continua a coinvolgere e ispirare giovani e insegnanti, promuovendo un apprendimento dinamico e innovativo. Un successo che ci spinge a guardare avanti, pronti a nuove sfide e progetti ancora più stimolanti.

Finita la scuola è sempre tempo di bilanci. E i numeri dell'attività didattica del Centro studi movimenti, anche quest'anno, dicono tanto di quanto le sue proposte siano apprezzate e riconosciute da docenti e allievi: 470 incontri, 30 scuole, circa 5.800 studenti e studentesse incontrati

