Centro storico di Firenze nuove misure per facilitare la mobilità sostenibile

Firenze si trasforma: il centro storico si apre a una mobilità più sostenibile con nuove misure che favoriscono l’uso dei mezzi pubblici. Con l’estensione fino alle 24 delle linee di bus del centro (C1, C2, C3 e C4), la città invita residenti e visitatori a muoversi in modo più ecologico e conveniente. Un passo importante verso un futuro più verde e vivibile, dove ogni viaggio conta per preservare il fascino senza tempo di Firenze.

FIRENZE – L’amministrazione comunale di Firenze continua a lavorare per r idurre la presenza di auto private nel centro storico e promuovere una maggiore mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo dei mezzi pubblici. A partire da oggi (11 giugno) le quattro linee dei bussini del centro (C1, C2, C3 e C4) estenderanno il loro orario di servizio fino alle 24, anziché terminare alle 20 come in precedenza, garantendo corse con una frequenza di circa 15 minuti. Parcheggi a basso costo e bus serali fino a ottobre. L’iniziativa, attiva fino al 5 ottobre in coincidenza con la conclusione della Ztl estiva, si inserisce nel più ampio progetto parcheggio-facile e nelle politiche di mobilità sostenibile promosse dall’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: centro - firenze - storico - mobilità

Etruria Retail apre un rinnovato Carrefour Express in centro a Firenze - Etruria Retail ha inaugurato un rinnovato Carrefour Express in Piazza San Lorenzo 1, nel cuore di Firenze.

#LavoriInCorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: https://mobilita.comune.fi.it/muoversi/muoversi/lavori_in_corso.html Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: https://www.comune.firenze.it/app/if-infomobilita-firenze #lavori #mobilità Partecipa alla discussione

Dal 3 giugno nei giardini di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze l’esposizione dedicata alla vettura progettata dal marchese Bargagli e dal tecnico Cristiani: un prototipo avveniristico degli anni Sessanta, antesignano della mobilità sostenibile Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Centro storico di Firenze, nuove misure per facilitare la mobilità sostenibile; Bussini, la rivoluzione. In giro fino a mezzanotte con la scorta dei vigili : Meno auto in centro; Firenze, i bussini in centro viaggeranno fino a mezzanotte.