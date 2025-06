Centro per l’Autismo di Avellino il Prefetto Riflesso | Lo seguirò personalmente ogni mese

Il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ribadisce con determinazione l’impegno concreto delle istituzioni nel garantire un servizio fondamentale per le famiglie e i soggetti autistici. Ogni mese, la sua presenza personale testimonia l’attenzione costante verso questa causa, sottolineando che il centro per l’autismo non è mai stato abbandonato, ma anzi rappresenta una priorità in continua progressione. La strada verso l’apertura è tracciata e il futuro promette importanti passi avanti.

AVELLINO – «Non è assolutamente una questione abbandonata, tutt'altro». Con queste parole, pronunciate in Piazza Libertà ad Avellino, il Prefetto della Provincia, Rossana Riflesso, ha confermato l'impegno delle istituzioni per giungere, in tempi ragionevoli, all'apertura del Centro per l'Autismo.

Avellino, bilancio approvato: "Un passo in avanti. Ora al lavoro per città, strade, stadio e centro per l'autismo" - Il Consiglio Comunale di Avellino ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027, un passo cruciale che segna un momento di crescita per la città.

