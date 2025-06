Centro Ginnico Avellino grande successo per il saggio di fine anno

Un pubblico entusiasta ha assistito a una serata indimenticabile, dove talento e dedizione si sono uniti in un mix di performance straordinarie. Il saggio di fine anno del Centro Ginnico Avellino di Silvia Coppola ha confermato ancora una volta come la passione possa trasformare ogni gesto in arte, lasciando tutti con il desiderio di vedere nuove meraviglie. Un evento che ha davvero fatto brillare l’impegno di tutta la squadra.

Grande successo per il saggio di fine anno del Centro Ginnico Avellino di Silvia Coppola. Un Paladelmauro gremito ed entusiasta ha fatto da cornice ad un evento che ha saputo coniugare emozione, tecnica e spettacolarità. Alla serata - che ha celebrato la passione per la ginnastica e l'impegno.

