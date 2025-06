Centri estivi per i minori soldi per le famiglie bisognose

San Marcellino si impegna a rendere i centri estivi accessibili a tutte le famiglie, anche quelle con risorse limitate. La giunta comunale, unanime, ha approvato un progetto che offre ai minori tra 6 e 14 anni opportunità di crescita, divertimento e socializzazione, grazie ai fondi del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Un investimento concreto nel futuro dei nostri giovani, affinché nessuno resti indietro.

La giunta comunale di San Marcellino ha approvato all'unanimitĂ l'atto di indirizzo per l'attivazione dei centri estivi rivolti ai minori tra i 6 e i 14 anni. L'iniziativa, resa possibile grazie ai fondi del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, mira a promuovere attivitĂ socioeducative.

