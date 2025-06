Centri estivi 2 milioni e mezzo di euro di contributi alle famiglie dalla Regione Umbria

Un intervento atteso da tante famiglie per garantire ai propri figli esperienze estive di qualità e divertimento, senza rinunciare alla serenità economica. La Regione Umbria ha stanziato 2,5 milioni di euro per i centri estivi 2025, offrendo un sostegno concreto a chi desidera far vivere ai piccoli momenti di crescita e socializzazione. Scopri come accedere ai contributi e preparati all’estate più ricca di emozioni!

Centri estivi 2025, stanziati 2 milioni e mezzo per i contributi alle famiglie. La Regione Umbria ha approvato i criteri per l'erogazione dei contributi destinati alla partecipazione di minori in età prescolare e in obbligo di istruzione ai Centri estivi 2025.

Centri estivi, i criteri per i contributi alle famiglie - La Regione Umbria ha approvato i criteri per l'erogazione dei contributi destinati alla partecipazione di minori in età prescolare e in obbligo di istruzione ai Centri estivi 2025.

Rimborsi Centri estivi: ci sono 500 mila euro in più. «Le famiglie non dovranno più anticipare»