centrale del crack sgominata a catania 4 indagati

A Catania, la lotta al crimine si fa più incisiva: la polizia ha smantellato una centrale dello spaccio, sequestrando un immobile e individuando quattro indagati tra cui giovani e assuntori. Operazioni complesse e controlli mirati hanno portato alla luce una vera e propria "drug room", evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità. La battaglia contro il traffico di droga continua con determinazione e successi concreti.

AGI - La polizia di Stato, coordinata dalla procura di Catania, ha sequestrato un immobile adibito a piazza di spaccio a San Cristoforo, controllato attraverso un sofisticato sistema di videosorveglianza. I continui controlli effettuati dalle Volanti hanno permesso di denunciare 4 giovani e identificare numerosi assuntori di crack presenti all'interno di una "drug room" appositamente realizzata. Si tratta di tre uomini e una donna, tutti di età compresa tra i 22 e i 33 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio. I quotidiani controlli della Squadra Volante hanno permesso di individuare, in via Scaldara, a San Cristoforo, la centrale dello spaccio blindata attraverso più porte in ferro collocate all'ingresso e fornita di botole sul tetto per permettere la fuga degli spacciatori. 🔗 Leggi su Agi.it