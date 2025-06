Centola in festa per i 100 anni della signora Maria | l' omaggio del sindaco e della comunità

una giornata di gioia e gratitudine, un momento di celebrazione che unisce il passato e il presente. Il sindaco e la comunità di Centola hanno voluto rendere omaggio a questa donna straordinaria, simbolo di saggezza e affetto, dimostrando quanto l’amore per le radici e le tradizioni siano vivi nel cuore della nostra comunità. La festa per i 100 anni della Signora Maria Quarracino resterà impressa nei ricordi di tutti come esempio di vita, dedizione e amore condiviso.

Festa grande, martedì sera, a Centola, per i 100 anni della signora Maria Quarracino. "Un’emozione vera, quasi palpabile. Tanti volti, tante generazioni riunite, in piedi, seduti: tutti lì per lei, la Signora Maria Quarracino, che ha compiuto 100 anni. - osserva l'amministrazione comunale- È. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Centola in festa per i 100 anni della signora Maria: l'omaggio del sindaco e della comunità

In questa notizia si parla di: anni - signora - maria - centola

Il memoriale sulle gemelle Cappa spuntato 18 anni dopo: la ‘signora X’, il rancore tra cugine e quelle “bugie” su Chiara Poggi - Dopo 18 anni, emerge un nuovo memoriale sulle gemelle Cappa, svelando i risentimenti tra cugine e le bugie sulla vicenda di Chiara Poggi.

AUGURI ! Centola celebra i 100 anni della Signora Maria Quarracino Questa sera il Comune di Centola ha reso omaggio alla Signora Maria Quarracino, che ha compiuto 100 anni. La sala era gremita: volti di ogni età, sorrisi e commozione per una donna ch Partecipa alla discussione

Corruzione, arrestato il Sindaco Giovanni Fortunato: le reazioni dei cittadini di Santa Marina Policastro. ASCOLTA Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Centola, festa per i 100 anni della signora Maria Quarracino; Centola, festa per i 100 anni della signora Maria Quarracino; Maria Quarracino compie 100 anni: festa in Comune.

Centola, festa per i 100 anni della signora Maria Quarracino - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Centola in festa per i 100 anni di Maria Quarraccino - Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno voluto renderle omaggio conferendole simbolicamente la fascia tricolore: un segno di riconoscenza per tutto ciò che la sua lunga esistenza rappresenta per ...