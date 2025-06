Cena provenzale e film ' La Gazza ladra' all' Arena Adua

Sabato 14 giugno, lasciatevi conquistare da un’incantevole serata all’Arena Adua di Catania: VeganOsteria vi invita a gustare una deliziosa cena provenzale in un’atmosfera verde e accogliente, seguita dalla proiezione della commedia più emozionante della stagione, "La gazza ladra". Un’esperienza unica tra sapori autentici e cinema d’autore, perfetta per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e del relax. Non mancate!

Sabato 14 giugno, dalle ore 20, VeganOsteria vi aspetta nella verde ed accogliente Arena Adua (via San Nicolò al Borgo, Catania) per una fresca cena provenzale e per la commedia più emozionante della stagione: La gazza ladra. Biglietto film: 4 euro, ridotto: 3,50 euro, biglietto cena: 6 euro.

sabato 14 giugno la commedia più emozionante della stagione, ambientata in una travolgente Marsiglia, vi aspetta insieme ad una prelibata cena estiva! CENA PROVENZALE e film LA GAZZA LADRA all'Arena Adua , prenotazioni al 349.3983255. Partecipa alla discussione

