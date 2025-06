Cena e musica sotto le stelle per festeggiare la Notte Rosa in riviera

Venerdì 20 giugno, il Fantini Club di Cervia si trasforma in un palcoscenico di emozioni sotto le stelle, celebrando la magica Notte Rosa con una serata all’insegna del gusto e della musica. Tra sapori mediterranei e atmosfere estive, questa esperienza unica invita a vivere la Riviera in modo autentico e coinvolgente. Preparatevi a lasciarvi conquistare da un evento che unisce eccellenze gastronomiche e melodie indimenticabili, per un ricordo che resterà nel cuore.

Venerdì 20 giugno, il Fantini Club di Cervia celebra la Notte Rosa con una serata tra cibo e musica, in stile Riviera. Si comincia al Ristorante Calamare con una cena sulla spiaggia a menù fisso (50 euro), pensata per esaltare la creatività mediterranea e la qualità delle materie prime.

